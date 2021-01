Iván Piris no será parte del club Libertad este año. El defensor no quedó muy conforme con la manera en la que se lo dejó al margen pero ya está oteando el horizonte.

“Soy una persona agradecida, pero me sorprendió que me dijeran que no me iban a tener en cuenta para esta temporada”.

Así indicó Piris a Radio Universo. Piris arribó al club repollero en el 2019 y fue uno de los principales elementos de la base titular.

Contó que “aquí hubo dos clubes interesados pero no prosperaron dar las negociaciones” y que ahora evalúa una salida al exterior.

“Con mi representante estaba viendo la chance de volver a Europa, pero no me quiso adelantar nada”, indicó el carrilero.

También añora un regreso a Cerro Porteño, club en el que emergió como canterano. “Más adelante sería ideal regresar allí”, admitió.

Pero lo que tiene claro es que si se da una transferencia será bueno para él, pero que su objetivo es colgar los botines jugando en el país.