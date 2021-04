El partido terminó 3-2 para Houston y el paraguayo Rodney Redes anotó el 2-2 parcial a los 68’.

Fue tras un disparo en ataque. El portero rival amortigua el mismo pero proporciona un rebote que Redes lo responde con un cabezazo.

Esta fue la tercera presentación del Austin, que en las dos anteriores ganó 5-1 al OKC Energy y 4-0 al Louisville City.

Rodney Redes es una de las incorporaciones del conjunto del Austin junto al colombiano Johan Romaña y el delantero nacional Cecilio Domínguez.

Ring with the effort, Redes with the finish on this one. pic.twitter.com/H3CdXOnMn8

— Austin FC (@AustinFC) April 3, 2021