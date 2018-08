El atacante brasileño del Santos, Diogo Vitor, suspendido del equipo paulista por dopaje, afirmó en una entrevista con el diario Lance! que no es "ningún drogadicto", reconoció que se equivocó y prometió superar su "difícil" situación.

El extremo de 21 años fue sancionado por la FIFA tras dar positivo en un control antidopaje por metabolito de cocaína durante una eliminatoria del Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil.

"No es fácil pasar por eso. Es el momento más difícil que estoy pasando. Muchas personas se apartan… Yo no soy ningún drogadicto. Todos señalan con el dedo, pero ciertamente me equivoqué", señaló anoche el delantero al citado diario.

Diogo Vitor, protagonista de varios episodios de indisciplina en el club paulista, en el que se formó, prometió "dar la vuelta" a su situación porque "se equivocó", aunque fuera solo en aquella ocasión.

"Quiero demostrar al Santos y a todos los que me apoyaron que puedo y voy a retribuir eso, pueden esperarme", aseveró.

Desde su suspensión por dopaje, la directiva del Santos le ofreció ayuda, pero el propio presidente del club, José Carlos Peres, ha comentado en recientes entrevistas su negativa a recibir tratamiento.

"Queríamos que hiciese un tratamiento, pero no quiere. Uno no puede obligar al chico a tratarse. Le estoy llamando para que venga a conversar, pero estamos sin contacto. No está aceptando nuestra aproximación. Tenemos que cambiar y mandar un psicólogo para él", manifestó Peres, en declaraciones al portal 'GloboEsporte'.

Sin embargo, Diogo Vitor negó haber rechazado tratamiento y comentó que "siempre estuvo acompañando todo", únicamente "se apartó de los medios de comunicación por recomendación de sus representantes".

"Me gustaría que los medios parasen de divulgar información falsa, nunca desaparecí o negué tratamiento. Quiero volver a jugar y dar alegrías al Santos. Es eso", expresó al rotativo Lance!.