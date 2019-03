El uruguayo asumía el cargo en la selección en el 2012, pero fracasó en el proceso a Brasil.

Según dijo a Radio La Unión, “dirigir a una selección es lo máximo y eso fue de lo mejor que me dejó Paraguay”.

“Nos tocó dirigir a la Albirroja cuando estaban grandes jugadores pero que tras la Copa América comenzaron a decaer. De ahí para acá no aparecieron jugadores de ese nivel”, consideró.

Pelusso, campeón con Olimpia del Clausura 2011 y sub campeón del Apertura del 2012 sin embargo lamenta haberse decantado por el ofrecimiento de la APF.

“Me equivoqué al irme de Olimpia a la selección. Si pudiese retroceder el tiempo me quedaría en el club”, aseveró.

Contó que pese al tenso clima que se vivía con Marcelo Recanate, “llevo una excelente relación con él. Pero no estuvo de acuerdo que me vaya a la selección”.

“Pero era mi oportunidad de estar en una selección. Sin embargo, si hoy me dieran a elegir me quedaría en Olimpia. Su gente me entró hasta los huesos y me hice hincha del club”, afirmó.

De la Albirroja actual dijo que “la única verdad es el rendimiento. Si no hay un buen grupo y con jugadores en ligas importantes, es complicado ir a un mundial”.

“Almirón ya está en Inglaterra. Ahí ya tienen uno. Pero faltan ocho como él o sino no se puede competir”, consideró. Además recordó que “Roque fue a la selección con 18 años y jugó toda la vida. Tiene clase”.

Defendió a Eduardo Berizzo. “Cuando la naturaleza no te da una buena generación, contra eso no se puede y punto. Esa no es una culpa del técnico”, mencionó.

“Antes tenían a Cardozo y Tacuara arriba. Llegó Santacruz y se iban enganchando. La generación de Markarián se enganchó a la siguiente con futbolistas extraordinarios, pero ahora no pasa eso”, sostuvo.

Pelusso asimismo cree que “el técnico no es el culpable” total de la falta de resultados. “No se puede hacer nada sin hombres de élite”, insistió.

“Si siguen creyendo que el problema son los técnicos, pues que sigan cambiando a cada tanto hasta que sean humildes, trabajen callados, hacen una buena Copa América y algunos jugadores pasen a grandes ligas”, recalcó.

Sobre eso ejemplificó con Olimpia. “Es el mejor club en la actualidad porque mantiene a Garnero hace más de un año. Están punteros y no hay demasiados secretos”, refirió.