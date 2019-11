Nueva Zelanda se alzó este viernes con el bronce en el Mundial de rugby de Japón tras derrotar por 40-17 a una Gales que no tiró la toalla, en un encuentro con mucho contacto al que ambos salieron dispuestos a terminar en el podio.

El apertura galés Rhys Patchell puso la ovalada en movimiento en la final por el bronce de este Mundial, disputado en un estadio prácticamente completo (48.842 de sus 50.000 asientos), pero los neozelandeses salieron a su encuentro con energía y defensa férrea.

Los All Blacks realizaron varios contraataques peligrosos que provocaron un penal a su favor en el minuto 4. El apertura Richie Mo'unga pateó, pero la pelota se estrelló contra los palos.

Los neozelandeses no perdieron el ánimo y tras una jugada en la que Mo'unga, el octavo Kieran Read y el segunda línea Brodie Ratallick protagonizaron un gran trabajo en equipo, el pilar izquierdo neozelandés Joe Moody anotó el primer try del encuentro un minuto después, con confirmación exitosa (7-0).

Los galeses volvieron al ataque con ímpetu, tratado de aprovechar alguna apertura, pero los All Blacks volvieron a frustrar sus intentos y para ellos fue también el segundo try de la noche, en una tremenda carrera cortada del fullback neozelandés Beauden Barrett que anotó bajo los palos. Confirmó Mo'unga (14-0).

Los Dragones Rojos tuvieron que esperar hasta el minuto 19, tras presionar a la organizada defensa neozelandesa, para estrenar el marcador con un try del fullback Hallam Amos con conversión positiva del apertura Rhys Patchell (14-7).

Nueva Zelanda se mostró menos acertada en los minutos siguientes y Gales aprovechó una infracción de defensa a su favor en el minuto 25 para colocar una patada con acierto de Patchell (14-10).

All Blacks tenían hambre de podio y consiguieron recuperar el dominio del encuentro. Anotaron dos ensayos más antes del final del primer tiempo, ambos del ala derecho Ben Smith, que apenas ha aparecido en el torneo, pero se lució en esta ocasión.

Smith tomó el pase del medio scrum Aaron Smith, salió al ataque por el hueco y se quitó de encima a un dragón para anotar un try que Mo'unga confirmó no sin dificultad, pues fue una noche ventosa en Tokio, y que mandó a los All Blacks al descanso con una cómoda ventaja de 28-10.

La selección neozelandesa salió al terreno de juego en la segunda mitad dispuesta a confirmar su dominio y poco después del arranque, en el minuto 42, el centro exterior Ryan Crotty anotó un nuevo ensayo con confirmación positiva que dejó el marcador en 35-10.

Nueva Zelanda tomó inercia en el ataque, estaba imparable, y cuando parecía que el ala derecho Ben Smith había logrado su hat-trick de la noche, el ensayo fue anulado por el arbitro.

Gales no tiró la toalla, buscando su primera victoria ante Nueva Zelanda desde 1953 y luchando por el podio. Presionó, buscó el hueco como pudo, protagonizando algunas de sus mejores jugadas del encuentro, y la insistencia se vio recompensada con su segundo ensayo.

Tras un ataque prolongado de 20 fases, el ala izquierdo de los Dragones Rojos Josh Adams se lanzó un metro, embistió para anotar el try, que confirmó el apertura Dan Biggar (35-17, m.61).

Pese al arrojo, esta no pudo ser la noche histórica que buscaba Gales, que vio como en el minuto 76 el apertura Richie Mo'unga volvía a hacer de las suyas para anotar y convertir el sexto try de su selección, que terminó en 40-17.