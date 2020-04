Óscar Ruggeri, enconado rival de Roberto Cabañas en los años de futbolista, rememoró el duelo en que cayó en las provocaciones del paraguayo.

Fiel a su estilo, Cabañas indicó en uno de los tantos programas deportivos, que visitó en sus años de periodismo, que su trabajo era “muy táctico”. “Cuando yo jugaba, analizaba por ejemplo: quién tenía tarjeta amarilla, quién no, todo lo que ocurría dentro del campo de juego”.

Fue durante un Paraguay - Argentina, disputado en Asunción, que Cabañas y Ruggeri se cruzaron fuerte. “Cuidado que yo te voy a mandar a echar”, le advirtió Cabañas.

“Ruggeri es muy lento, conmigo no puede. Cuando empecé a ganarle, me agarró del cuello. Sentí solamente la mano y me tiré”, relató Cabañas.

La secuencia acabó con la expulsión de mediocampista. “Ruggeri es muy fuerte, es muy brusco. Yo soy muy ágil y muy bueno, entonces no pudo conmigo”, se mofó el exjugador de Cerro Porteño.

‘MAÑOSO’ COMO ÉL SOLO

Por su lado, Óscar Ruggeri reconoció la certeza de lo expuesto por su par albirrojo. A su entender, cada reacción obedece a una acción y era imposible contenerse ante las reiteradas provocaciones del pilarense.

“La verdad que era muy ágil. En eso era ágil. Pero él no contó que se metió una moneda acá (entre los dedos) y me pegó un monedazo acá (cabeza). Me dolió, ahí lo corrí”, dijo.

Cabañas le siguió pegando a Ruggeri “todo el partido”. “No sabés como me dio. Era bravo y cuando iba a trabar…”, afirmó.

Cabañas fue un verdadero embajador del fútbol paraguayo, que recorrió el mundo llevando carisma, coraje y goles. Falleció de un infarto en la madrugada del 9 de enero de 2017, a la edad de 55 años.