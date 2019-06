Sin anestesia. Carlos Gamarra soltó bomba tras bomba sobre los jugadores, la dirigencia y el cuerpo técnico de la selección nacional por su paupérrima Copa América. No se salvó nadie.

El excapitán y tres veces mundialista no se guardó nada. Sacó toda la impotencia que genera esta pálida selección y hasta arremetió contra el optimismo “ciego” de la afición deportiva.

“Por la situación que estamos viviendo no sé si llamarle fracaso, demasiado ciego tenés que ser para no darte cuenta que no íbamos a llegar lejos”, afirmó el ‘Colorado’ hoy en radio Cardinal.

Subió los decibeles y apuntó directamente hacia el cuerpo técnico, la cúpula de la Asociación Paraguaya de Futbol y los propios futbolistas. “La dirigencia hizo todo mal, la convocatoria del técnico fue mala, un desastre y nuestros jugadores, ni decir, no tienen nivel”, disparó.

El exdefensor reconoce las carencias del plantel, pero tampoco es excusa. “No tienen amor propio, con eso se suple todo (diferencia futbolística). Hay jugadores que no tienen capacidad para estar en la selección y por lo menos hay que poner amor propio“, zanjó.