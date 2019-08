"Me voy con bronca porque a mi criterio creo que no fue penal", indicó el atacante argentino.

Larrivey lanzó una plancha a Nicolás de la Cruz pero la pelota fue a dar en su mano. "Sin embargo el árbitro no supo decirme por qué cobró el penal", refirió.

No obstante aceptó que "ellos también son seres humanos y se pueden equivocar", pero que "no me dio la impresión de que haya habido falta".

"Este no era el resultado que vinimos a buscar", mencionó y lamentó que en un momento del partido, Carrillo no haya dado una falta a favor de Cerro cuando él fue fouleado.

"Al comenzar el segundo tiempo me dieron un codazo, pero por una jugada similar le amonestaron a Juan Patiño", cuestionó.

Cerro Porteño define el pase a semifinales la semana que viene. Será en su estadio a las 18:15 horas.