Defensa y Justicia relegó terreno al ceder su invicto después de caer como local anoche por un gol a cero ante Boca Juniors, que trepó en solitario hasta la tercera ubicación de la tabla de posiciones.

Con este resultado, el equipo ‘Halcón’, que tuvo al paraguayo Matías Rojas hasta los 66’, queda con 45 puntos en el segundo lugar, a tres del hoy candidato uno al título.

Por su lado, el defensor compatriota Junior Alonso estuvo en el banco de Boca y no fue tenido en cuenta para este lance.

La 20º jornada del certamen argentino se completa esta noche con los choques entre Aldosivi vs. Gimnasia y Newell's Old Boys vs. San Martín de San Juan.