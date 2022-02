Corría el minuto 18 de juego cuando “Sebas” Ferreira se coló detrás de la línea de fondo y recibió un pase del volante Matías Vera, el delantero continuó hacia el arco y en el mano a mano con el arquero resultó vencedor para anotar el 2 a 0 para su equipo.

El Dynamo regresa hoy a Houston y tiene planificado recibir al Austin FC el sábado 12 de febrero en el último juego de pretemporada. El debut oficial será ante el Real Salt Lake el próximo 27 de febrero.

BUENA SEBAS!



Our has his second goal of preseason, and we’re up 2-0.#HoldItDown pic.twitter.com/UzEE6rpaxP

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) February 8, 2022