"Ahora tengo que seguir el sueño. Tengo que seguir el objetivo, que es ganar lo que hay en la liga y lo que hay fuera del país".

Esas fueron las primeras palabras del africano que llegó al país hoy para sumarse a las tareas de Olimpia, quien será presentado hoy.

En su mensaje pidió que "disfrutemos juntos, va ser un hermoso año" y aseguró que "será un hermoso tiempo para mí en Paraguay".

"Ya soy parte de la familia de Olimpia. Vamos Olimpia", dijo Emmanuel, quien será, a decir de los directivos decanos el jugador mejor pagado en la historia del fútbol nacional.

El primer mensaje de @E_Adebayor a la hinchada Olimpista en suelo paraguayo. Emmanuel llegó oficialmente a @elClubOlimpia.



"I am part of the Olimpia family now"



¡WELCOME ADEBA! #OlimpiaMedia #SeamosLeyenda pic.twitter.com/az6Cerncgj

— Olimpia Media (@OlimpiaMedia) February 14, 2020