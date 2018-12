Terminó la temporada para Fabián Balbuena. Reporta una lesión que le deja, en principio, entre tres a cuatro semanas fuera de las canchas. El jugador se muestra aliviado por no haber sufrido un perjuicio mayor.

El zaguero paraguayo vivió ayer su primera sustitución desde su llegada a la Premier League inglesa, en la caída de su equipo, el West Ham United, por 0-2 de local ante el Watford.

Es que sobre 27’ de juego cometió una dura entrada dentro del área sobre el argentino Roberto Pereyra y consecuentemente el árbitro cobró penal, que a la postre se convertiría en el primer tanto de la visita. Por la acción el paraguayo vio su segunda amarilla en 17 partidos jugados (todos de titular) y con secuelas.

“Vi las imágenes y me impactó realmente la forma como fue, por suerte no fue nada grave, la rodilla a veces es medio complicado. Me asusté muy grande al sentir la rodilla sin fuerzas”, comentó hoy en charla con radio Monumental.

El defensor se queda en Inglaterra. Proseguirá su recuperación con los médicos del West Ham y descarta un viaje fugaz a Paraguay para pasar las fiestas.

“Las lesiones son parte de nuestro trabajo, en cualquier momento le puede tocar a cualquiera”, zanjó el central albirrojo.

De momento, el club londinense no ha hecho formal un parte médico sobre el estado del jugador compatriota, aunque él comentó que los resultados son alentadores y solo sería una distensión de ligamentos en la rodilla derecha, lo que merece casi un mes de reposo.

Fabián se pierde así el tradicional ‘boxing day’ de la liga británica y otros siete juegos, incluido el recibimiento al Arsenal de Unai Emery.