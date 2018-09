El Rey de América 1990 hizo gala de sinceridad a la hora de calificar al Decano como “la gallina de los huevos de oro”.

Aclaró que no se muestra contrario a jugar en los estadios de tierra dentro, pero entiende que “varias instituciones” lucran con el arrastre que solo su equipo puede generar.

“No puede ser que solo al Olimpia lo llevan al interior. No puede ser que a otro equipo no puedan, o no quieran”, afirmó hoy en charla con Futgol 970 AM.

Recordó el caso de la solicitud de General Díaz, que intentó llevar a Cerro Porteño a Pedro Juan Caballero. La APF le denegó tal posibilidad a la institución luqueña bajo el argumento de que el máximo coliseo amambayense no estaba en condiciones para lances de Primera.

“Es mentira, es todo mentira. Decían que no había lumínica… para jugar a las tres de la tarde. Cuatro días después ya se jugaba en ese escenario (Río Parapití) partidos de Copa Paraguay (en horario nocturno). Se ven claramente las intenciones”, disparó.

“Ustedes ven de que el Olimpia mueve un plantel frondoso, un staff que le tiene que acompañar a donde vaya. Sacarle a Olimpia fuera de la capital tiene su costo. Movemos más de 50 personas, cada vez. Es por eso que Olimpia tiene este rendimiento, por el respaldo al cuerpo técnico y los jugadores”, explicó.

Por último, Raúl Vicente valoró el gran momento del equipo y de su principal figura, Roque Santa Cruz. Indicó que no se piensa en la Copa Libertadores 2019 ya que el objetivo está en el bicampeonato local.