El panorama se vuelve a poner turbio para Tobías Vargas. El futbolista insiste en que los clubes del fútbol paraguayo tienen un trato para no contratarle y por ello ahora amenaza con "destapar la olla".

El estigma que se posó sobre Vargas por el tema de las apuestas complica su vida laboral-deportiva.

El portero indicó hoy en charla con radio Uno que “hay muchas cosas que tengo para decir”, pero “todavía no puedo” y por ello “voy a seguir guardándome algunos meses más y después voy a destapar la olla”.

La reacción de Vargas se debe a que, de vuelta en el país tras un paso por el fútbol ecuatoriano, no encuentra trabajo por un supuesto complot entre los dirigentes. “Varios clubes de la Intermedia me quisieron llevar, pero por A o B motivo al final me decían ‘ya tenemos otro’’’, añadió.

“Hasta hoy en día yo soy el más interesado en saber de donde salió todo ese chismerio”, soltó.

En este sentido, Tobías se refirió a un puesto intento de arreglo en el cual, según la denuncia pública que hizo Gustavo ‘Pitu’ Velázquez (defensor de Sol de América), se le acusa de ‘negociar’ un partido de Copa Sudamericana.

“Yo estaba en Ecuador y a mí me llamó la Conmebol y fui interrogado sobre esa llamada (a Velázquez). Yo siempre era el culpable… y los demás dónde están. Hay otros jugadores, yo soy el menos implicado. Todo se sabe”, retrucó.

“Yo voy a hablar personalmente con Velázquez, pero eso va quedar ahí nomas. Me jugaron sucio” , zanjó.

Tobías Vargas mantiene una demanda contra Walter Gustavo Benítez por acusarle de haberse vendido en su último ciclo con el Sportivo Luqueño (2017).

Actualmente, el arquero -que insiste en que tiene “todas las puertas cerradas”- prueba suerte en el club Mariscal López de la Liga Carapegüeña.

"Quiero agradecer al presidente del Mariscal López. Mucha gente me cerró las puertas, clubes y amigos, pero hay quienes saben quien es Tobías Vargas y voy a seguir jugando", sentenció.