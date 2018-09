Alegan que Ronaldo no fue al The Best por "razones de calendario"

El técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, aseguró este martes que lo siente por su ausencia y la del portugués Cristiano Ronaldo en la ceremonia de los premios "The Best" de la FIFA, celebrada ayer en Londres, y explicó que no pudieron acudir por problemas de calendario.

Fuente: EFE