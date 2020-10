Corrían 20’ minutos cuando el guaireño Pedro Delvalle, en su intento de despejar una pelota del área puntea a Derlis González en su pie derecho.

Este cae, Mario Díaz de Vivar no duda y sanciona el penal favorable a Olimpia que termina en gol, tras la ejecución de Jorge Recalde a los 22’ de la primera fracción.

Aquella conquista se dio a pocos minutos de la expulsión de Iván Torres por juego brusco. El Decano, a sabiendas de que la minoría de hombres le pasaría factura tomó los recaudos y renunció a atacar. Garnero procedió a quitar a Néstor Camacho, ingresando Jorge Arias por él, un hombre de marca.

Guaireña no tenía demasiados fundamentos para retrucar a su rival, pero se vio beneficiado por el cansancio que empezó a denotar.

Dejó de ir al frente, retrasó sus líneas para cuidar la ventaja y los de Troadio Duarte comenzaron a insistir en ofensiva. Literalmente "apedrearon" el arco de Alfredo Aguilar, quien no resistió a los 88' cuando Fernando Romero empata con golpe de cabeza.

Ya por entonces, la paridad generó fastidio. Guaireña estaba entero, Olimpia desarmado y sin mucha resistencia y con esos factores, tras una rápida carga por izquierda, otra vez Romero atropelló y sometió a Aguilar para voltear el marcador.

Por si le faltaba poco al Decano, Luis de la Cruz se fue expulsado por una falta fuerte y Olimpia acabó con nueve en cancha, pintando así de cuerpo entero el panorama macabro que vive a falta de resultados.

Al no ofrecer garantías ni seguridad, Olimpia obviamente no puede inspirar confianza y ocurren estas desgracias que agravan su situación y ponen otra vez en la picota a su entrenador, que seguramente buscará la manera de justificar cómo se perdió ante un rival respetable pero que en teoría no debería dar estos inesperados cachetazos.