El vicepresidente financiero de la institución azulgrana se hizo sentir a través de un audio al que tuvo acceso HOY Deportes.

Al caso. La directiva propuso a los jugadores el fraccionamiento de pagos, con un tope salarial a partir de marzo (más abril y mayo, en principio). Es decir, abonar un monto ‘X’ y diluir un complemento de hasta el 50%, lo que fue categóricamente rechazado por los atletas y según consta en el comunicado posteriormente difundido en las redes del club.

Juan José Zapag explicó que la propuesta realizada tiene bases financieras (casi nula generación de ingresos por la suspensión de las competencias) y jurídicas y que van de la mano con la presente situación generada por el COVID-19.

“Es oportuno decir que estas circunstancias inéditas han llevado a clubes de todo el mundo a plantear acuerdos salariales con sus jugadores, ya que ninguna institución escapa a los inconvenientes que se han generado desde que las competencias quedaron suspendidas”, alegó el extitular.

Zapag afirmó que "el club confía en la comprensión del plantel" ya que estas circunstancias extraordinarias requieren un esfuerzo en conjunto. “La nota responde simplemente a una situación de la cual no escapa ninguna organización del mundo”, añadió.

“El club habla con acciones y ofertas concretas. La forma de pagos son una cuestión interna del club. El plantel tiene la información, la ha recibido. Hace 3 meses Cerro Porteño no tiene ingresos. Podamos o no estar de acuerdo, pero es lo que el club plantea. También es el momento de ver quienes tienen la camiseta del club ”, zanjó por ese lado.

“NO VENDEMOS HUMO”

Juan José Zapag hizo un espacio para referirse a la intención de algunos clubes de adelantar el retorno a los entrenamientos, como es el caso de Olimpia, que planea volver la próxima semana.

“Nosotros no vendemos falsas expectativas. No vendemos humo. El fútbol no va volver dentro de cinco días, el fútbol está suspendido. Las prácticas no están habilitadas, sin embargo, estamos preparados para atender todos los requerimientos establecidos para la vuelta del fútbol”, zanjó.