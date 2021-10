Pádel: Campeones del Mundo agradecen apoyo de la SND

La Selección Paraguaya de pádel Sub 14, Sub 16 y Sub 18, recientemente coronada como Campeona Mundial, visitó esta mañana la Casa del Deporte Paraguayo para agradecer a la Secretaría Nacional de Deportes (SND) el apoyo brindado a la delegación guaraní que viajó a la ciudad mexicana de Torreón, en el estado de Coahuila, donde se destacaron como los mejores del XIII Mundial de Pádel de Menores 2021.