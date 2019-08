Tal es así que tricolores y azulgranas empataron 1-1 en el Arsenio Erico, en compromiso válido por la séptima fecha.

Cerro comenzaba mejor con la conquista de Angel Cardozo Lucena a los 22’ de la primera fracción. Y en cierto modo mantuvo el control del juego.

Pero Nacional no se resignó nunca y fue en la predisposición donde quitó diferencias ante su rival, porque impelido por esas ganas consiguió la paridad.

Tras un córner, David Fleitas cabecea y empata a los 80’. Era mérito para la Academia, que incluso inclinó la balanza a favor en cuanto al trámite y le quitó protagonismo a los de Russo.

Cerro, tomando nota de la situación también se robusteció y niveló las fuerzas, volviéndose el juego en un interesante ida y vuelta hasta el final.

Por la carga de voluntad, el empate es auspicioso para Nacional, pero por ser local, perder dos puntos no es rentable. Para Cerro definitivamente es pérdida.

No supo cerrar el compromiso. En ofensiva, Diego Churín y Sergio Díaz no respondieron efectivamente y dejaron ir la ocasión de acercarse más a la punta, de la que no están lejos.

Pero que habría representado un estímulo importante los tres puntos para empezar a meter presión arriba y manifestarse en el torneo.