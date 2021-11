En la conferencia de prensa tras el partido que Libertad le ganó a Olimpia, el entrenador gumarelo Daniel Garnero se mostró muy molesto por los insultos que recibió durante el encuentro e hizo un fuerte descargo y dijo que la institución franjeada le debe dinero y que nunca accionó para el cobro, para no complicar la situación económica del Olimpia, pero aclaró ya no más.

Tras las preguntas y respuestas de rigor después del encuentro que Libertad le ganó 3 a 2 a Olimpia, sobre el final, Daniel Garnero pidió un tiempo para hacer una aclaración sobre su salida del club Olimpia. El entrenador argentino dijo estar muy molesto por los insultos que recibió y dijo que nunca le preguntaron sobre su salida de la institución franjeada.

“Estuve en el club (Olimpia) durante más de tres años y me echaron, tenía que arreglar la deuda, me debían más de siete meses, premios del tricampeonato, del tetracampeonato. Hice algo que no había hecho con ningún otro club, le di 27 meses de plazo ”, dijo Garnero en relación al cobro del dinero que le siguen adeudando.

“Nunca hice nada para complicarle la situación al club. Lo único que le puedo dar es tiempo y le di tiempo, pero me molestó mucho que me hayan agredido. Jamás quise complicar a la institución, para nada, hasta hoy… ”, remarcó dejando en claro que ahora sí va accionar para cobrar todo el dinero que le adeuda el club Olimpia.