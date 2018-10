El jugador del Dallas FC (Texas, Estados Unidos), de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS), lamenta su suerte.

En este sentido, se lesionó en un entrenamiento y estará al menos cinco meses de baja, justo cuando vivía su primer llamado al combinado paraguayo.

"En la práctica de ayer se me trabó el botín en el pasto y me lesioné la rodilla. Me hice estudios… me rompí los ligamentos de la (rodilla) izquierda”, explicó hoy en charla con radio Cardinal.

El delantero dijo que le apena su situación ya que “estaba emocionado por ir a la Albirroja, estaba esperando el viaje”.

Colmán pasará por quirófanos cuando baje la inflamación en la zona afectada.

Por su lado, Justo Villar indicó que aún no está determinado si llamarán otro jugador en reemplazo del altoparanaense. “Hoy hablo con el profe Osorio para ver si convocamos un jugador más o quedamos así”, refirió el gerente deportivo de la selección en radio Monumental.

De momento, el grupo que concentrará del 8 al 16 de octubre en Minga Guazú se mantiene con 35 valores.