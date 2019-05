Según comentó el propio Robert Harrison, el Tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) estudia “una denuncia completa” sobre lo acontecido en la Nueva Olla tras el polémico Cerro Porteño vs. San Lorenzo (1-1). El coliseo azulgrana se expone a sanciones.

El presidente de la APF va contra los barras, instigadores y cada actor que haya propiciado el atropello a su domicilio.

Reveló hoy en Futgol 970 que denunció ante “la fiscalía” y lo hará también “al tribunal de la APF y al Comité Ético para que se investigue y haya sanción por los hechos que ocurrieron cerca de mí casa”.

"El fútbol es pasión, sentimiento y emotividad, y no podemos permitir el desborde de la violencia verbal o física”, declaró.

El atropello tuvo lugar un día después del controvertido empate entre Cerro Porteño y San Lorenzo. Elementos de la barra brava cerrista hicieron sentir su malestar con una movilización que se puso tensa en amplios pasajes.

“En la vida sabemos todo quién es quién, cada uno con su conciencia y la investigación llegará a los culpables. Se le tiene identificada a gente de la barra de Cerro y otras personas más”, señaló.

“No soy ningún bandido, no estoy al margen de la ley, soy transparente y honesto. Tengo unos hermanos fantásticos que me están apoyando en las empresas, no voy a dejar así este tema (de los escraches)” , zanjó.

En otro punto, y siempre sobre el tema Cerro vs. San Lorenzo, indicó que “hay una denuncia completa en el Tribunal” sobre lo acontecido dentro de los vestuarios de la Nueva Olla con la terna arbitral (supuesta agresión por parte de hinchas y colaboradores del equipo) y “afuera de la misma”.

El estadio General Pablo Rojas se expone a diversas sanciones, de comprobarse la versión de los denunciantes. No se descarta su suspensión.