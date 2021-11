Irlanda se adelantó 5-0 con un madrugador try de Jame Lowe, pero los All Blacks se recompusieron para dar la vuelta al marcador y dejarlo en 5-10 al descanso con una patada de Jordie Barrett y un try de Codie Taylor transformado por Barrett.

Nada más reanudarse el encuentro el XV del Trébol se puso por delante de nuevo con sendas anotaciones de Ronan Kelleher y Caelan Doris, éste transformado por Jonathan Sexton, que convirtió un patada para el 20-10.

Los All Blacks acortaron distancias con un ensayo de Will Jordan transformado por Barrett a falta de 10 minutos (20-17), Joey Carbery anotó otra patada para el 23-17, aunque Barrett respondió enseguida con otro para los visitantes (23-20).

Dos patadas en el tramo final de Joey Carbery establecieron el definitivo 29-20 y sellaron la séptima victoria consecutiva de Irlanda.