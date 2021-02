​“No sé para qué vamos a hablar si siempre estaremos en las mismas. Nos sacaron del partido”, dijo el argentino a la emisora local.

El momento más complejo para el entrenador fue la expulsión de Milton Maciel en el primer tiempo. Costas afirma que fue una jugada vehemente normal.

“Y lamentablemente no sé para qué esta el VAR. Es gastar plata al pedo. Se dijo que no iba a haber corrupción y no sólo en Paraguay, sino en todo el mundo”, se quejó.

Expresó que “me da vergüenza que hayan expulsado a un chico y que lo haya hecho alguien que no jugó al fútbol”, en referencia al árbitro principal Mario Díaz de Vivar.

Consideró que “con el VAR te frenan la jugada, te ponen en cámara lenta y te dejás llevar. El VAR no tiene perfección y hay cosas que si no jugaste no la entendés”.

También apuntó sus dardos al juez de VAR Arnaldo Samaniego, al que lo recordó por el polémico penal del 2011.

“Me contaron que estuvo suspendido dos años. No sé por qué. Pero nos faltan al respeto lamentablemente”, insistió.