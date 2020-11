El mediocampista Rodrigo Burgos siente malestar por no tener oportunidades para integrar la plantilla profesional del 12 de Octubre. Evalúa una posible salida y Argentina emerge como chance.

En charla con Radio Universo, el ex Olimpia y Talleres de Córdoba dijo que “hablé con el presidente para arreglar mi rescisión de contrato si era eso el problema, pero me dijeron que igual me iban a seguir pagando mi sueldo”.

“Tengo una oferta, pero más que nada es para jugar, para no quedarme parado. Mis compañeros y yo estamos pasando mal en ese sentido”, indicó visiblemente molesto.

Burgos contó que “es una falta de respeto lo que me hacen a mi y a mis compañeros, más que nada por la trayectoria” y que la causa es el cupo permitido para los hisopados.

“Supuestamente no estamos en la lista porque solo treinta jugadores se pueden hacer el hisopado. Yo ni siquiera puedo entrenar, me enviaron una nota comunicándome eso”, se quejó.

Consultado sobre qué posibilidades tiene de salir de Itauguá y cruzar la frontera, Rodrigo respondió que “ir a Boca Unidos de Argentina es una posibilidad, espero que se concrete”.

Pero remarcó que “me tienen que llamar en estos días para ver la posibilidad de jugar en los meses que le restan al año”.