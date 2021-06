Brasília, Río de Janeiro, Cuiabá y Goiânia son las ciudades confirmadas por el ministro de la presidencia Luiz Ramos.

Este, en sus redes sociales hizo el anuncio de las localidades donde se desarrollarán los encuentros de la Copa América, que se va a disputar entre el 13 de junio y el 10 de julio.

Todos los encuentros se van a realizar sin presencia de público. Una de las condiciones para que el certamen se realice en suelo brasileño es que las delegaciones deben estar vacunadas.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.

— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021