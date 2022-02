Un error del propio equipo había permitido ver fugazmente en redes sociales el nuevo modelo. Ahora ha desvelado sin restricciones un monoplaza de un verde más llamativo y brillante que el utilizado el año pasado, que en las televisiones daba un color más oscuro.

"El AMR22 incluye una diseño radical aerodinámico como prescriben las nuevas regulaciones técnicas para alcanzar un pilotaje más competitivo", explica el comunicado de la escudería.

El nuevo coche de Aston Martin, presentado en presencia del presidente ejecutivo, Lawrence Stroll, saldrá este mismo viernes por primera vez a la pista en un rodaje de 100 kilómetros.

"Para ganar en Fórmula UNo cada cosa tiene que estar en su sitio. Se necesita la persona adecuada en cada lugar del equipo y los mejores colaboradores para conseguir el objetivo. En Aston Martin tenemos maravillosos y altamente cualificados patrocinadores, empezando por Cognizant, y me complace dar la bienvenida a Aramco como nuestro socio estratégico de larga duración", afirmó Stroll.

Vettel, excampeón mundial, comentó: "Mirad el coche, ¿quién no se sentiría emocionado ante la oportunidad de pilotarlo?. En cuando a las esperanzas, creo que nadie sabe realmente qué se puede esperar. Hay nuevas reglas y todos los equipos confían en haberlo hecho bien. Todos queremos ganar, incluido yo, nadie estaría en la F1 si no soñara con ganar. Lo principal es progresar . Este es sólo el segundo de año de un plan a cinco, así que estamos casi al principio, pero este equipo tiene ambición y grandes planes, y yo estoy muy contento de formar parte de ellos".

El equipo Aston Martin consiguió, la temporada pasada, un séptimo puesto en el Mundial, un podio de Vettel en Bakú y una segunda plaza que después perdió por descalificación en Hungría.

Absolutely love this color scheme especially those louvers

Hello AMR 22#AMR22 #F1 pic.twitter.com/0ukxgyF65W

— Dhanush Sd (@sd_046) February 10, 2022