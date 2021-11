La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó que la de este martes fue "una intensa práctica" con trabajos a cargo del preparador físico y su asistente, mientras que los porteros se entrenaron por su lado.

Si bien cuando ingresó la prensa no estaba presente, luego apareció el seleccionador del equipo, el argentino Guillermo Barros Schelotto, quien dirigió los trabajos en campo y ordenó movimientos tácticos.

Schelotto enfatizó en rueda de prensa que ahora no es tiempo de analizar lo ocurrido en las eliminatorias sudamericanas, sino que hay que poner el foco en intentar clasificar al Mundial.

"Estamos en una instancia donde tenemos seis partidos para definir nuestro futuro, mundial o no. Ir para atrás no sirve de nada, hoy no tenemos el tiempo de pensar qué pasó, nos queda esto, seamos positivos, apoyemos a los jugadores, a este grupo y tratemos de ganarle a Chile, es el primer paso que tenemos que dar", subrayó.

Destacó que en estos pocos días no podrá darle una idea de juego al equipo pero van a prepararse para "enfrentar a cada rival" e ir a por la victoria.

Paraguay enfrentará este jueves a Chile y luego visitará a Colombia. Actualmente, la Albirroja tiene 12 puntos y es octava en la clasificación, que es encabezada por Brasil.