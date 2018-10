Cerro Porteño y 3 de Febrero protagonizaron un entretenido lance en la Nueva Olla.

En el conjunto local se destacó la puesta de titular del atacante Fernando Ovelar, que con 14 años se convirtió en el futbolista más joven en hacer su debut en el primer equipo.

La primera etapa fue un auténtico ida y vuelta con situaciones para ambos equipos y con los arqueros extremando recursos para evitar las caídas de sus respectivos pórticos.

La complementaria ofreció un marco similar, y marcado por los nervios. Es que Santiago Arzamendia cometió penal tras malograr una situación manifiesta de gol del rival (al desviar el balón con la mano). La ejecución acabó en el palo, pero apenas era el inicio de los problemas para el Ciclón.

De allí en más todo comenzó a complicarse. Ángel Orué, que acababa de ingresar, al minuto 67 la mandó a guardar para el 0-1 transitorio de los altoparanaenses. Los nervios se apoderaron de los cerristas y se notó en el funcionamiento.

Cerro generó lo suficiente para merecer el empate, como un penal ejecutado por Diego Churín (81’) que fue contenido de forma magistral por el portero Samudio. Jubero mandó a adelantar sus líneas, lo que provocó espacios para los veloces delanteros del rojo.

Sin embargo, Diego Churín, a segundos del final, metió un zapatazo de atropellada para el 1-1 definitivo.

El 3 suma un punto que no le ayuda demasiado en su particular lucha contra la tabla de promedios. Se acerca al punto de no retorno.

Por su lado, Cerro (31) acusa su primer punto en tres fechas y queda a siete del puntero Olimpia (38), su próximo rival.