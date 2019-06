“Sin desmerecer a Paraguay, pero ellos son muy inferiores a nosotros. El miércoles debemos salir y superarlos”.

Eso indicó el ex defensor de Boca Juniors, River Plate e integrante de varias selecciones de su país. Su concepto no cayó bien en sus compañeros panelistas.

“Alguien me tiene que explicar por qué van ganando 2-0 y terminan empatándolo 2-2”, cuestionó para luego citar algunas flaquezas de la Albirroja.

“PARAGUAY ES MUY INFERIOR A NOSOTROS, SIN DESMERECER”#90MinutosFOX | El pedido de Oscar Ruggeri para la Selección Argentina: “Que salgan a superar a Paraguay”. pic.twitter.com/dELuq9smnr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 17 de junio de 2019

En ese punto dijo que “Oscar Cardozo es un delantero al que hoy no pueden reemplazar” y aseguró que “el miércoles los ganamos bien”.

Sus compañeros Sebastián Vignolo y Marcelo Benedetto mostraron contrariedad a las declaraciones de Oscar, quien sin embargo admitió que Argentina tiene falencias.

“Ganando no tapamos nada porque no cambiará lo que vemos, porque no hay jugadores capaces de seguir un patrón de juego adecuado”, se quejó.