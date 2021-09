La comisión encabezada por Hugo Daniel Rodríguez busca la fórmula que menos dañe las cuentas de la institución.

Es que Luqueño perdió con River Plate y quedó en el último lugar de la clasificación en el promedio. Y la situación ya obliga a tomar medidas.

Así lo hizo sentir el vicepresidente Juan Darío Cáceres, quien señaló que el ciclo del ex asistente de Marcelo Bielsa “ya no da más”. “No se dan los resultados que esperábamos. Estamos viendo la manera de desligarnos, mañana él (Berti) estaría despidiéndose del plantel. No se dieron las cosas, pudimos hablar bien. Estamos viendo un resarcimiento económico", reveló hoy en charla con radio 1080.

Alfredo Berti debutó el 23 de mayo ante Olimpia, cuando ganó 4-1. Desde esa oportunidad se disputaron 10 partidos, perdió seis de ellos y sólo ganó tres. Quien en su tiempo de jugador luciera en Boca Juniors sólo rindió hasta el momento el 33%, acumulando 10 puntos de 30 en juego.