El Gobierno indio anunció este jueves que el máximo responsable de su embajada en China no acudirá a las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que comienzan mañana, tras acusar al anfitrión de politizar el evento, uniéndose así al boicot diplomático sugerido por Estados Unidos.

"Es lamentable que China haya elegido politizar un evento como los Juegos Olímpicos. Deseo informar de que nuestro encargado de negocios de la embajada de la India en Pekín no asistirá ni a la ceremonia de inauguración ni a la de clausura", explicó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Arindam Bagchi.

La India ha tomado esta decisión después de que un integrante del PLA (Ejército Popular de Liberación de China), que participó en 2020 en un sangriento enfrentamiento fronterizo en el Himalaya contra soldados indios, formase ayer parte del tradicional relevo de la antorcha olímpica, según reportó el diario chino Global Times.

Dicha confrontación, que tuvo lugar en el valle de Galwan, supuso la peor crisis fronteriza entre ambos países en 45 años, y se saldó con la muerte de 20 soldados indios, mientras que 76 resultaron heridos.

Por su parte, China reconoció el fallecimiento de cuatro de sus soldados.

Las redes sociales indias respaldaron la decisión de no enviar representación política al evento, y la emisora pública Prasar Bharati, a cargo de la Red de Televisión Doordarshan y All India Radio, anunció que no retransmitiría en directo ninguna de las ceremonias de apertura y clausura.

"Como consecuencia del anuncio del Ministerio de Exteriores, el canal de deportes Doordarshan no transmitirá en vivo las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en Pekín", confirmó en Twitter su director ejecutivo, Shashi Shekhar Vempati.

La India tan solo cuenta con un representante en estos Juegos de Invierno: el esquiador Arif Khan, que competirá en la categoría de esquí alpino masculino.

En los últimos meses, países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia anunciaron un boicot diplomático contra Pekín 2022 por la situación de los derechos humanos en ese país asiático, en especial por el tratamiento de la minoría uigur en la región noroccidental china de Xinjiang.

Pese al anuncio, han confirmado su asistencia al evento el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, además de representantes de varias naciones como España, Argentina, Ecuador, Pakistán o Rusia, entre otras.