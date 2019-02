Asimismo considera que amerita una profunda investigación para determinar a los responsables de los perjuicios que el arbitraje, según su entender comete contra la institución.

“Creo que no son casuales los errores arbitrales. No tengo pruebas, pero tengo indicios, amerita una investigación sería y que no termine en un plagueo”, indicó Ariel a Radio UNO.

Las quejas del trabajo de Juan Gabriel Benítez se dan luego de la derrota sufrida a manos de Sportivo San Lorenzo. Afirman que al menos tres jugadas debieron ser penales para Cerro.

“Se debe realizar una investigación seria sobre los errores arbitrales, de lo contrario se va seguir perjudicando al fútbol”, indicó.

Martínez asimismo cree que “no basta con salir a explicar los errores. El Departamento de Árbitros puede dar mucho más en la capacitación y realizar sanciones más estrictas”.

“El arbitraje está igual o peor que el año pasado”, aseveró. Tampoco negó el mal momento que atraviesa el equipo de Fernando Jubero.

“Será muy desagradable terminar fuera de la punta al finalizar la primera rueda. No es el Cerro que queremos. Pero tampoco pensamos en cortar el proceso de Jubero”, afirmó.