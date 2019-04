No quieren apurar al chico. Juan José Zapag reconoció que saben del interés de las formativas del Barcelona en Fernando Ovelar, su diamante en bruto. Aseguró que por el momento no está en los planes desprenderse del jugador y espera que se dé a su debido tiempo.

El hoy día vicepresidente financiero de Cerro Porteño habló sobre el interés del poderoso club español en su ‘joya’.

En este sentido, Zapag reconoció que están al tanto del seguimiento que realiza el Barcelona a través de sus socios en Sudamérica.

"Algunos emisarios le están viendo. Nosotros tenemos la información, pero no me quiero adelantar a nada”, indicó hoy en charla con Futgol 970 AM.

“Él (Ovelar) es una figura que se irá destacando en Cerro y en la selección, seguro más adelante habrá más ofertas por él”, aseguró.

Zapag indicó que no hay apuro para encontrarle comprador al chico, y por ello prefiere que el atacante se concentre en su presente en la selección sub 17.

“Hoy su prioridad es la selección. Hoy en día Fernando (Ovelar) no tiene cotización, más adelante la tendrá. Tenemos varios chicos y el técnico tiene un lindo desafío de ir dando espacio a ellos de a poco”, zanjó.

Ovelar hizo historia al debutar con 14 años con la camiseta de Cerro Porteño. Además, en el día de su debut, marcó un gol convirtiéndose en el goleador más joven de la historia del clásico paraguayo.