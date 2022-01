Alaba, Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo, en el 11 FIFA FIFPRO

Leo Messi, Cristiano Ronaldo y el galardonado con el 'The Best 2021 Robert Lewandowski, aparecieron en el 11 FIFA FIFPRO anunciado en la propia gala de dichos premios celebrada este lunes en Zurich (Suiza). No aparece en el mismo, sin embargo, el pretendido por el Real Madrid Kylian Mbappé.