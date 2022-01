Siguen las polémicas luego de la victoria de Max Verstappen en el final de la temporada anterior y a pesar del silencio de Hamilton, se supo que el británico solicitó a la organización una investigación de lo ocurrido.

El periodista de la BBC, Andrew Benson, que está encargado de la F1, indicó que la posibilidad de que Hamilton se aleje de la categoría es bastante real.

Según el comunicador inglés Hamilton aguardará el informe de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para dar a conocer su decisión.

Mientras tanto, Mercedes Benz publicó en sus redes varios posteos en los que dan a entender la continuidad del piloto británico.

Adversity causes some to break; others to break records. pic.twitter.com/KVTf6iXKma

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 2, 2022