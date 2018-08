Gran actuación de los representantes paraguayos en el XVIII Campeonato Iberomericano que se celebró en Trujillo, Perú, hasta ayer.

Pirelli se consagró en la modalidad del heptatlón con un total de 2:13.40 puntos, por delante de la atleta venezolana Luisarys Anadreina, medalla de plata con 2:14.76 y de la ecuatoriana Jennyfer Canchingre Preciado, quien se quedó con el bronce.

Paraguay celebra varias conquistas de sus atletas, como en la primera jornada en la posta de los 4x100 metros, en la cual Nilo Duré, Jesús Cáceres, Christopher Ortiz y Fredy Maidana, se colgaron la presea de plata con un tiempo de 39:99, igualando el récord nacional de la especialidad.

Por su parte, Larson Díaz le dio la segunda presea a nuestro país en lanzamiento de jabalina, al ocupar la tercera plaza tras lanzando el implemento a una distancia de 71 metros con 11 centímetros.

Gracias 2018..

Gracias equipo multidisciplinario..

Gracias SND, COP y FPA..

Gracias familia..

Gracias mamita..

Y sobre TODO.. gracias Dios por darme la oportunidad de volver!! “Jesus.. your name is POWER!”

Primera medalla de Oro histórica para Paraguay en un Iberoamericano

— Camila Pirelli Cubas (@PanteraGuarani) 26 de agosto de 2018