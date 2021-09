El nuevo director técnico de Olimpia, el charrúa Álvaro Gutiérrez, avisó que no llega con la chapa de “salvador”, sino que a aportar lo suyo. Dijo que vio suficiente material en el plantel y dará oportunidad “a los que estén mejor”.

La presentación del estratega franjeado tuvo lugar hoy en la Villa y con la presencia de la cúpula administrativa.

En este sentido, el presidente Miguel Bruntte declaró que Gutiérrez llega con pleno conocimiento del momento deportivo-financiero por el que está pasando el club. "Era claro que necesitábamos a un profesional, no solo que salga campeón en un club grande, sino que haya tenido experiencia en una crisis similar a la que estamos. El profe Gutiérrez sabe que estamos en un momento incómodo", alegó.

Por su lado, Gutiérrez, que ya ganó títulos con el Nacional de Montevideo, dijo que no ostenta cartel de “salvador” y que lo suyo será con el trabajo. “

"Desde que llegamos a Paraguay tuvimos una gran recepción. Olimpia tiene jugadores de un gran nivel. Le dije al presidente que no somos salvadores, pero venimos a aportar. Vamos a dejar la piel en cada entrenamiento", indicó.

El adiestrador estuvo presente anoche en el Defensores y vio el triunfo sobre Libertad (0-3), lo que elevó sus expectativas. "Realmente estoy muy contento y es bueno que el equipo haya ganado ayer, servirá en lo anímico”.

El mismo se considera “un entrenador pragmático” y no cree que “un estilo de juego sirva para todos los partidos".

"Para mí todos los jugadores son importantes, por lo que me han informado es un grupo formado con muchos líderes positivos. No le descarto a nadie del plantel, no importa si es grande o chico, los que estén mejor jugarán", sentenció.

Gutiérrez comandará esta tarde su primer entrenamiento y debutará el miércoles en duelo de Copa Paraguay ante el Cristóbal Colón de Saldívar. Su primera gran cita será este fin de semana con el Nacional de Hernán Rodrigo López.