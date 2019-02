Los tradicionales rivales quieren modificar el reglamento de competición para dejar el Defensores y poder llevar el clásico a sus respectivos campos, pero desde la Divisional de la APF han hecho caso omiso a su solicitud.

“El tema del clásico es una novela sin acabar, hacer tres meses tenemos un acuerdo con la gente de Olimpia. En noviembre pasado se presentó la solicitud, y ahora supuestamente dicen que hay un informe que dice que no se hizo a tiempo”, disparó Ariel Martínez, hoy en charla con Futgol 970 Am.

El delegado de Cerro Porteño insta a las autoridades de la matriz a ser serios; si realmente no desean desprenderse del clásico, que lo digan en voz alta y clara.

“Si la APF no quiere, tiene que decir que no quiere y por qué no quiere. Tiene que decir y no seguir alargando esta novela, ya parece una comedia”, afirmó.

El reglamento del año pasado estipula que el alquiler del Defensores le cuesta Gs. 10 millones al local. A ello se suma un canon del 10% en caso de que la recaudación supere los Gs. 151 millones. Para los clásicos el arriendo se eleva a Gs. 15 millones y también un canon del 10% si la recaudación supera los Gs. 151 millones.

Ahora bien, el artículo 40 del reglamento 2019 (aprobado en diciembre pasado por el Consejo Ejecutivo) arroja un interesante dato: este año el precio del alquiler sube a Gs. 15 millones (más el 10% si la recaudación supera los Gs. 151 millones). Pero, en caso de los clásicos, el alquiler es de Gs. 25 millones y el 12% de la recaudación una vez superada la barrera de los Gs. 251 millones.

Usando de parámetro el último clásico del año pasado, aquel que terminó en polémico empate (2-2) y batalla campal, Olimpia informó la recaudación de unos Gs. 1.154.180.000 por 29.568 ingresantes. Lo que sería (teniendo en cuenta el reglamento 2018 -10%-) unos Gs. 115.400.000.

“Cerro quiere jugar en la Olla y Olimpia en su estadio, lo estamos diciendo hasta por los medios”, zanjó.