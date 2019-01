"Una cosa es el amor que se guarde por un equipo y otra es el trabajo. Soy de Atlas y no me importa quien venga a nuestro campo este viernes. Ahí dentro desconozco y olvido porque mi objetivo es ganar", apuntó.

Martínez se proclamó campeón en 2013 con el América, club que visitará al Atlas este viernes en la segunda jornada del torneo Clausura.

"Tengo buenos recuerdos que me dejan marcado de por vida. Entregar un legado en una institución es algo que me deja feliz. Aquél campeonato de 2013 ante Cruz Azul y el penal que tiré en la final, son sensaciones que al recordarlas me estremecen", declaró anoche el volante luqueño en entrevista con Efe.

Martínez llegó en 2009 a México fichado por el Monterrey pero fue en el América donde exhibió su mejor fútbol y contribuyó a la conquista de dos títulos de Liga y dos de la Concacaf.

El partido le servirá para saludar al entrenador Miguel Herrera, con el que obtuvo el título de la Liga en 2013.

"Me puso contento el campeonato reciente que ganó con Herrera el América (al Cruz Azul en diciembre). Sin duda es uno de los técnicos con los que más aprendí a ver el fútbol y no sólo eso, sino a manejar de buena forma a un colectivo. Pasé una experiencia agradable a su lado, siempre fueron buenos términos y trato, me da gusto el presente que tiene", puntualizó.