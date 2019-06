Cristian Aquino no estaba enterado de la sanción recibida por el Tribunal de Disciplina de la APF. Asegura que analizará con más detenimiento y verá la forma de corregir rumbos a partir de ahora.

"Honestamente estábamos preparados para lo peor. Me agarra en nebulosa", indicó Cristian Aquino a radio 970 AM.

El juez contó que "la noticia me toma con la cabeza de aquí para allá" y que "en frío lo pensaré mejor, luego conversaré con la familia y mis compañeros".

Aquino corroboró la determinación tomada por el asistente Diego Silva el 1 de mayo pasado, quien dio por válido un gol que no fue.

"Así como lo hicimos en su momento tenemos que reconocer y aceptar. Pero la sanción me toma en posición adelantada", contó.

Añadió que "vamos a poner pecho a la situación", porque "esta profesión es así. Nadie se acuerda de tus aciertos, sólo de los errores".

"Somos humanos, a veces nos podemos equivocar grande o no. Pero no queda más que remar contra corriente, no bajar los brazos y seguir para adelante", afirmó.

Aquino fue castigado con veinte partidos, mientras que Diego Silva se lleva treinta juegos de suspensión. Milciades Saldívar, de menor incidencia en las acciones fue sancionado con cinco partidos y el cuarto árbitro Dionisio Cristaldo recibió veinte partidos.

"Es una dura carga. Una carga pesada y complicada para digerir. Por Diego es quien siento mucho porque venía con un rendimiento altísimo. Ahora tenemos que apoyarnos, es lo que nos queda", manifestó.

Acerca de qué hará a partir de ahora afirmó que "no pienso en el retiro. Me siento aún en condiciones de seguir, con bastante pila", aunque dolido por la mancha que queda.

Dijo acerca de eso que "hubo una etapa de más o menos quince días que ni siquiera podíamos salir a comer siquiera un lomito", pero que la ayuda de psicólogos permitió que pudieran empezar a superar el trance.

"Desde que estoy en el arbitraje nunca pasé por situaciones de esta naturaleza. Pero pondremos pecho, venga lo que venga", aseveró.