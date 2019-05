Robert Harrison reveló el principal motivo por el que el estadio de los Defensores del Chaco acogerá la primera final única de la Conmebol Sudamericana, y no la Nueva Olla.

El viejo estadio de Sajonia será sede -el sábado 9 de noviembre- del desenlace del segundo torneo de clubes más prestigioso de todo el continente americano.

La noticia no cayó bien en los hinchas cerristas teniendo en cuenta que el estadio General Pablo Rojas, la popular ‘Nueva Olla’, es hoy día el recinto deportivo más moderno y amplio del país y de un confort inigualable a nivel regional.

Sobre el punto, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, explicó que la decisión obedece a “una cuestión de dominio del estadio”.

“La recomendación de la Conmebol es que estos cotejos decisivos se disputen en estadios nacionales o que pertenezcan a federaciones que rigen el fútbol”, afirmó hoy en radio 1.000.

En otro punto, Harrison aclaró que la presente situación no es una vendetta contra la dirigencia de Cerro Porteño, cuyo presidente, Raúl Zapag, exigió su renuncia y a cuyos compañeros de tareas denunció ante la fiscalía por incitar a la violencia (atropello a su domicilio).

“No soy ningún bandido para que me vengan a gritar, yo soy una persona que me he movido siempre de una manera respetuosa con la gente, y bueno, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias con esto que ocurrió”, zanjó.