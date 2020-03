En Cerro Porteño las cosas no están saliendo acorde como se planificó o cómo se pretendió. Rodrigo Muñoz, arquero del equipo y titular en la base afirmó que son momentos normales en un club y que hay que saber afrontarlos.

"Nosotros somos los grandes responsables de este momento, es increíble lo que pasa, son momentos que tiene el futbol donde no te sale nada".

Así se manifestó el portero uruguayo del Ciclón a Radio Primero de Marzo. Popi aseguró que se está trabajando con dedicación pero es una etapa mala.

"Ciertamente son momentos complicados pero no son para siempre, hay que saber afrontarlos", afirmó y dijo que aún queda bastante recorrido por delante.

Sobre eso indicó que "en el torneo local no estamos a treinta puntos de los primeros" y prefirió no ahondar en temas que no tienen nada que ver con lo meramente deportivo.

El siguiente reto de Cerro Porteño en el plano local es ante Nacional, este viernes a las 20:15 horas en el Arsenio Erico.