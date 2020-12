El presidente honorario intercambió pareceres con el actual titular del club de sus amores.

En este sentido, ODD explicó que la conversación resultó auspiciosa ya que él comprende la pesada carga que le toca a Brunotte, en un momento delicado del equipo, sumergido en un mar de dudas tras perder los clásicos con Cerro Porteño y Guaraní.

“Hablé mucho con el Presidente Brunotte, yo sé muy bien que no es fácil manejar Olimpia. Le comenté que me costó al principio, pero la hinchada es exigente y no admite derrotas”, afirmó el tres veces campeón de la Libertadores en charla con radio Primero de Marzo.

ODD entiende que hubo un desajuste en los tiempos, que no se procedió con la rapidez que obligaba la situación, lo que pasa ahora factura al equipo. “El problema es que el cambio no se hizo a tiempo, vino en pleno campeonato. No puede hacer nada en tres partidos (Gorosito)”, señaló.

El 'Tigre' marcó un antes y un después en la historia del deporte nacional con gestas aún hoy veneradas. En sus ciclos entre 1973-1973, 1974-1990y 1997-2003, Olimpia ganó 14 títulos locales, 1 Copa Intercontinental, 3 Copas Libertadores, 2 Recopas Sudamericanas y 1 Copa Interamericana. Tal foja de éxitos le vale el estatus de dirigente deportivo paraguayo más ganador y el único que ha sido capaz de obtener títulos internacionales.

“A Garnero se le sacó a destiempo, Gorosito vino a destiempo, ese es el problema”, insistió.

Olimpia encara el ciclo post Garnero con un evidente bajón futbolístico. Por el momento, la directiva presidida por Miguel Brunotte mantiene su total respaldo al trabajo de Néstor Gorosito.