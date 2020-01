"El 'me parece' se abstiene en el VAR. Si hay una cámara oblicua o mal ubicada no se aplica", indicó a Diario Olé el ex árbitro de FIFA.

Elizondo hizo referencia a las primeras sensaciones que generó la llegada de la tecnología a fútbol paraguayo, que para él rindió a la altura en la primera fecha.

"Se reformaron varios estadios, incluso con las luces. Se realizó un trabajo muy grande", mencionó y dijo que con las cámaras "es o no es".

"Queremos que el VAR se aplique en errores claros y obvios, que todo el mundo lo vea, no en faltas chiquitas. Eso entrenamos", contó.

Manifestó que el plan que se trata de aplicar con énfasis es la fluidez del juego. "Antes acá era un fútbol de mucho contacto, ahora vemos los partidos con 25 faltas de promedio, porque sólo se aplica la vara alta para sancionar", dijo.

Añadió que "queremos darle fluidez al partido, que es lo que quiere el jugador. Que haya ritmo, que se pueda jugar, que sancione el árbitro cuando encuentre algo importante".

En cuanto a las demoras, Elizondo explicó que "en todos los partidos se perdió un minuto y 29 segundos de promedio".

"Estamos totalmente satisfechos porque si lo comparamos con lo que se pierde en los saques de meta, después de los foules, las reanudaciones y penales, se suele perder 15 minutos partidos", argumentó.

Reconoció que "no es eso lo lama la atención", sino que "el VAR tarda un minuto y medio" y que eso sí llama la atención.

"La clave de saber hacerlo rápido es que tuvimos cuatro meses de entrenamientos. Estamos muy contentos", afirmó.