El seleccionador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, afirmó que "no hay tiempo para innovaciones en una Copa América", razón por la cual convocó un equipo equilibrado, con 13 futbolistas que disputaron el Mundial de Rusia, cuatro que retornan y seis debutantes.

Queiroz señaló que, al momento de confeccionar la nómina definitiva de 23 futbolistas que disputarán la Copa América en Brasil, tomó "decisiones quirúrgicas", con el fin de organizar un equipo "disciplinado".

El estratega portugués también hizo referencia a la unión y fraternidad que ha tenido con el equipo desde su llegada, situación que lo lleva a echar de menos al grupo de jugadores que se quedaron por fuera del torneo continental.

"Hay una lista de 23 jugadores pero tengo un aprecio y una admiración grande por un par de jugadores que me gustaría también que hubiesen llegado", declaró.

Asimismo, el seleccionador que disputará su segundo torneo oficial con selecciones este año, después de dirigir a Irán en la pasada Copa de Asia en enero, señaló que piensa en el futuro, motivo por el cual no le cierra las puertas a nadie.

"Yo no estoy cerrando las puertas, no estoy excluyendo a nadie, aquí son 23 y de esos 23, pienso que hay 3 o 4 cambios que (por norma) no están ahí", afirmó.

Fiel a sus palabras desde que arribó al país en el pasado febrero, Queiroz llamó a los experimentados James Rodríguez, Radamel Falcao García y David Ospina, a quienes en el día de su presentación calificó como "los referentes" sobre los cuales construirá el proyecto deportivo que encontrará en Brasil su primer reto oficial.

Para compaginar con la experiencia de los referentes, el estratega portugués convocó a los novatos Luis Díaz (Junior) y John Lucumí (Genk-BEL), quienes han sido llamados a liderar el proceso de recambio generacional en el equipo suramericano.

Del lateral Lucumí, Queiroz sentenció que es "un campeón, ha ganado la liga de Bélgica y viene con una motivación y confianza mayor, después de un periodo de haber estado lesionado".

En la zona defensiva, Queiroz también citó a pesos importantes como el central Davinson Sánchez (Tottenham-GBR), quien disputará la final de la Liga de Campeones el próximo sábado, y el lateral Santiago Arias (Atlético-ESP), quien en su primera temporada con el club colchonero sumó más de 30 partidos.

Para el centro del campo el portugués combinó la veteranía de volantes como Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), cuatro veces campeón de la liga italiana, con la avidez de jugadores que también hacen parte del recambio como Jefferson Lerma (Bournemouth-GBR), quien suma cuatro partidos oficiales con la selección mayor.

En el ataque, la esperanza del equipo estará depositada en gran medida en la eficacia goleadora de Duván Zapata (Atalanta-ITA), el segundo mayor anotador de la más reciente temporada del 'calcio' con 23 goles, dos más que el astro de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

Los escogidos por Queiroz se enfrentarán en un amistoso con Panamá el próximo 3 de junio en el estadio El Campín de Bogotá y posteriormente disputarán un último encuentro de preparación el 9 del mismo mes contra Perú en el estadio Monumental de Lima.

En la Copa América, que comenzará el 14 de junio, Colombia hará parte del Grupo B donde se enfrentará con Argentina, Paraguay y la invitada Catar.