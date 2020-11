"Después de ponernos en ventaja, tuvimos que ir a buscar el segundo gol y no sostener la posesión de la pelota sin verticalidad, debimos seguir insistiendo en el ataque", expresó Berizzo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Paraguay abrió la cuenta a los 18 minutos a través de Ángel Romero, de penalti, Marcelo Martins empató a los 40, Boris Céspedes aventajó a Bolivia al cierre del primer tiempo y Alejandro Romero logró el empate final a los 71 minutos.

Con el resultado, Bolivia sumó su primer punto tras sus derrotas ante Ecuador (2-3), Brasil (5-0) y Argentina (1-2), mientras que Paraguay alcanzó seis unidades luego de empatar con Argentina (1-1) y Perú (2-2) y de ganar a Venezuela (0-1).

"Toda experiencia hace crecer (y) ojalá aprendamos de lo que ha pasado hoy, evidentemente se perdieron dos puntos, no era el resultado deseado, pero debemos seguir encarando los partidos con decisión, personalidad", remarcó el estratega.

Consultado sobre el hecho de que Paraguay sigue sin ganar en casa ante equipos aparentemente asequibles, Berizzo dijo que "de rivales accesibles no hay nadie" al tiempo de aseverar que se trata de un "concepto totalmente equivocado" porque "son todos con problemáticas diferentes que hay que saber resolverlas".

"Partidos fáciles no existen, todo es una presunción y hoy después del gol entramos en una meseta que no nos favoreció y otorgó a nuestro rival dos goles que los pusieron en ventaja en un partido que no merecía", aseveró.

Agregó que observará el vídeo del partido y que hay tiempo para corregir las desatenciones de la zaga central que propiciaron los goles bolivianos.

"Tendremos un tiempo de reflexión, el resultado no nos agrada, queríamos ganar dado cómo transcurrió el partido", significó el adiestrador.