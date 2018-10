Olimpia solo piensa en el bicampeonato, el primero suyo de este siglo. Roque Santa Cruz dijo que el equipo está convencido de poder retener el cetro. “No vamos a regalar nada y no vamos a aflojar”, advirtió.

El capitán franjeado abrió el marcador anoche en Para Uno, en lo que luego se convirtió en un recital (4-2).

Santa Cruz dijo en conferencia que la satisfacción del grupo es notable ya que van “de menos a más” y entienden que esto puede ser fundamental “en una recta final”.

“Queremos que la Copa se quede en Para Uno. Es importante que en esta última parte del campeonato podamos sentirnos en alza y tener confianza”, afirmó.

Olimpia (35) goleó al Chanchón y sacó provecho de la caída de Cerro Porteño (30) ante Sol (2-1) en Ciudad del Este, en una tarde que finalizó con una brecha de cinco puntos a favor del puntero.

“Esta ventaja de cinco puntos no significa que ya vamos a ganar el campeonato, pero sí deja un mensaje claro de que no vamos a regalar nada y no vamos a aflojar nada”, acotó.

Ahora, Olimpia se prepara para su compromiso de este miércoles ante General Díaz válido por los octavos de final de la Copa Paraguay, para luego mirar hacia el Deportivo Capiatá, su último escollo antes de medir a Cerro Porteño en un clásico que puede definir el torneo.