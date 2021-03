Pero el chico tiene bien delineada la meta a la que quiere llegar. Salido de las formativas de Olimpia, su ambición es regresar y jugar en la Primera del club.

Haber tenido la chance de militar en el extranjero le abrió la posibilidad de crecer profesionalmente y es un aspecto que no lo deja pasar por alto.

“Venir al Vasco no fue una decisión fácil en plena pandemia. Un día así me escribieron y me avisaron que había una oferta. Hablé con mi familia y ahí tomamos la decisión”, contó a Radio Universo.

A pesar de sus cortos 19 años, Galarza ya discierne claramente que las oportunidades no las debe desaprovechar cuando se le presentan.

“Ahora trato de aprovechar el momento, porque vine a jugar en uno de los clubes más grandes de Brasil. Tengo por suerte el apoyo de mis padres”, indicó Matías.

Sin embargo, cuando termine el préstamo sabrá si se queda o regresa. “Soy jugador de Olimpia todavía. Si me dicen para volver, vuelvo, siempre voy a estar abierto para el club”, admitió.

“Pero si se da el uso de la opción a compra sería un salto demasiado grande en mi carrera”, asume el chico, quien incluso ya fue tentado por la selección de Bolivia, que tiene arraigo histórico con el apellido Galarza, tradicional en el fútbol del altiplano desde la década de los ‘50.

“La selección boliviana hizo sondeos, tengo la nacionalidad boliviana, pero yo siempre dije que soy paraguayo y voy a jugar por la selección nacional”, afirma enfático.