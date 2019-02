El seleccionador nacional, el colombiano Juan Carlos Osorio, insiste en que no se aferra a los contratos. Dijo que es un hombre de palabra y trabaja para llegar de la mejor forma posible a la Copa América. “No he renunciado ni condicionado mi continuidad”, afirmó.

El estratega mantendrá esta tarde una reunión clave con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison.

En este sentido, Osorio brindó una nota exclusiva a Deportes Uno a su salida del hotel y dejó en claro que su intención es seguir trabajando por la Albirroja.

“Con toda honestidad: no he renunciado ni condicionado mi continuidad. Yo respeto cuando hay algo (contrato) firmado e igual que no haya firmado, que sea palabra de hombre a hombre, y esperó que la Asociación cumpla con lo que se comprometió”, declaró.

Contó que junto a su cuerpo técnico ha elaborado una plataforma para vigilar la nutrición de los jugadores, en pro de llegar de la mejor forma “a ese gran torneo que es la Copa América de Brasil”.

“No estoy aferrado a los contratos, sí a la palabra de hombre a hombre. Vamos a reunirnos y a seguir planificando los amistosos pensando en ese gran compromiso (Copa América)”, señaló.

Por último, dijo que se siente “orgulloso” de ser el seleccionador de Paraguay y da el 100% a la hora de trabajar en busca del mejor resultado posible. “No le pongo condiciones a nadie, ni en la vida laboral ni privada. A nadie, yo doy lo mejor de mí”, zanjó.

Se especula que Harrison le pediría que aclare su postura. De allí surgen dos aristas: continuar con el proceso y la -posible- propuesta de rescisión.